12:33
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      У Запоріжжі охоронець стріляв із гвинтівки по горобцях у "Сільпо"

      814 Читать новость на русском
      Охоронець супермаркету стріляв по горобцях / vmestezp.org

      У місцевому супермаркеті охоронець хотів позбутися пташок за допомогою пневматичної гвинтівки.

      Охоронець відкрив стрілянину з пневматичної зброї по горобцях, які залетіли у "Сільпо", повідомляє портал "Вместе".

      Читайте також: У Росії крижина з 300 рибалками відірвалась від берега

      Приблизно за півтори години до закриття супермаркету, очевидці почули звуки пострілів у торговому залі. Після чого побачили високого чоловіка, який тримав у руках гвинтівку.

      горобці охоронець стрільба
      Охоронець стріляв по пташках / Фото: Вместе

      Таким чином, охоронець намагався позбутися пташок у залі.

      охоронець пташки
      Стріляв із гвинтівки по пташках / Фото: Вместе

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      16669
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Запоріжжя Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Две бомбы для Зеленского
      Блоги 465
      сьогодні , 09:20 Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні
      Юлія Поскробок 580
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      8674
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1209
      сьогодні , 08:48 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця 1409
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук