У Запоріжжі охоронець стріляв із гвинтівки по горобцях у "Сільпо"

У місцевому супермаркеті охоронець хотів позбутися пташок за допомогою пневматичної гвинтівки.

Охоронець відкрив стрілянину з пневматичної зброї по горобцях, які залетіли у "Сільпо", повідомляє портал "Вместе".

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Приблизно за півтори години до закриття супермаркету, очевидці почули звуки пострілів у торговому залі. Після чого побачили високого чоловіка, який тримав у руках гвинтівку.



Охоронець стріляв по пташках / Фото: Вместе

Таким чином, охоронець намагався позбутися пташок у залі.



Стріляв із гвинтівки по пташках / Фото: Вместе