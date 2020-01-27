У Запоріжжі охоронець стріляв із гвинтівки по горобцях у "Сільпо"
У місцевому супермаркеті охоронець хотів позбутися пташок за допомогою пневматичної гвинтівки.
Охоронець відкрив стрілянину з пневматичної зброї по горобцях, які залетіли у "Сільпо", повідомляє портал "Вместе".
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Приблизно за півтори години до закриття супермаркету, очевидці почули звуки пострілів у торговому залі. Після чого побачили високого чоловіка, який тримав у руках гвинтівку.
Охоронець стріляв по пташках / Фото: Вместе
Таким чином, охоронець намагався позбутися пташок у залі.
Стріляв із гвинтівки по пташках / Фото: Вместе
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