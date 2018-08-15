В Запорожье пограничники задержали рекордную партию янтаря
Запорожские таможенники не пропустили в Европу рекордное количество контрабандного янтаря– 500 килограммов.
Янтарь был спрятан среди топливных брикетов, везли его в Литву.
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Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – представительство английской компании.
Янтарь был в перемешку с топливными паллетами, поэтому мы сейчас вручную его перебираем,
– прокомментировал и.о. заместителя начальника Запорожской таможни ДФС Борис Зарубин.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и разыскивают руководителя фирмы, который отправлял груз. Ему грозит штраф в размере 100 процентов стоимости товара и конфискация.
Напомним, пограничники на пункте пропуска "Ужгород" задержали мужчину, который на автомобиле со словацкой регистрацией хотел контрабандой вывезти необработанный янтарь в Словакию.