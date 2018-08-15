У Запоріжжі прикордонники затримали рекордну партію бурштину

Запорізькі митники не пропустили до Європи рекордну кількість контрабандного бурштину– 500 кілограмів.

Бурштин був захований серед паливних брикетів, везли його до Литви.

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Відправником товару зазначалася одна із запорізьких компаній, а одержувачем – представництво англійської компанії.

Бурштин був у перемішку з паливними палетами, тому ми зараз вручну його перебираємо,

– прокоментував в.о. заступника начальника Запорізької митниці ДФС Борис Зарубін.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини та розшукують керівника фірми, який відправляв вантаж. Йому загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товару та конфіскація.

Нагадаємо, прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" затримали чоловіка, який на авто зі словацькою реєстрацією хотів контрабандою вивезти необроблений бурштин до Словаччини.