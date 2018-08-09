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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На контрабанді заробляють зовсім не міфічні чиновники, а наш улюблений середній клас, – Фурса

67 Читать новость на русском
Контрабанда в Україні
Контрабанда в Україні / Фото з відкритих джерел

Як тільки ми почнемо по-справжньому боротися з корупцією на митниці, то відразу підуть протести. Причому справжнісінького середнього класу. СБУшники, митники виходити не будуть, але одразу вийдуть їхні друзі та родичі. Той самий середній клас.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" аналітик Сергій Фурса. 

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Він зазначає, що найбільша сума завжди консолідується нагорі. Головний митник завжди заробляє більше, ніж середній контрабандист. Але біда в тому, що контрабандистів тисячі. Сотні тисяч учасників, які всі разом заробляють набагато більше, ніж навіть головний корупціонер на митниці.

Два основних способи вкрасти – це "сірий" імпорт і завезення лабутенів за ціною калош. І в першому, і в другому випадку заробляють не міфічні чиновники. Вони просто допомагають. Допомагають бізнесу, тому самому середньому класу, обманювати державу. Тобто обманювати платників податків,
– вказав Фурса.

Експерт нагадав: якщо проти реформ немає масових протестів, то реформа не справжня.

"Як говорив Каха Бендукідзе – людина, яка змінила в Грузії все – якщо ви йдете по вулиці і ще зустрічаєте людей, які вам посміхаються, а не ненавидять вас, то ви зробили недостатньо", – сказав він.

Чиновники допомагають не міфічним ворогам, а тому самому середньому класу. Вітчизняним підприємцям, які просто не хочуть ділитися своїми прибутками з бюджетом, адже звідти "все одно розкрадуть". І які також переживають за "маленького українця", адже їм доведеться піднімати ціну на свою продукцію, якщо їх змусять повністю платити податки.

Що робити? Чекати, поки до влади не прийдуть кристально чесні люди, які за 5 тисяч гривень не будуть красти і помилятися, чи не будемо чіпати наш улюблений середній клас? Але ось біда, як же вони прийдуть, коли суспільство "в долі"? Ці ж чесні повинні все чесно сказати, вказати на слабкі місця. І вони повинні сказати не тільки "трансфертне ціноутворення", але і контрабанду, чеки, вакханалію ФОПів. Проголосують за таких людей? Та ніколи в житті. Адже всі в долі. І вважають за краще красти стільки, скільки пощастило. І прагнуть вкрасти якнайбільше,
– додав Фурса. 

Відео повного випуску "Фінансової грамотності" за 9 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Новини політики контрабанда
Джерело: 24 канал
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