Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют

Новая "зрада". Оказывается, у нас на таможне воруют. Мы то не знали, а тут немцы обнаружили. Говорят, больше 4-х миллиардов евро ежегодно. Вот сюрприз. То-то мы не знали.

И тут же говорят: не нужен МВФ, надо просто коррупцию на таможне побороть. И будет счастье. А то злой МВФ на средний класс нападет (Где? Как?), а надо на таможню идти и там деньги добывать.

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Но вот беда. Как только станут зажимать таможню, опять же скажут, что средний класс зажимают. Потому что эти 4 миллиарда евро воруют не мифические персонажи. Это много людей.

И как только вы начнете по-настоящему бороться с коррупцией на таможне, то сразу пойдут протесты. Причем самого настоящего среднего класса. СБУшники, таможенники ведь выходить не будут. Но сразу выйдут их друзья и родственники. Как раз тот самый средний класс.



Коррупция на таможне

Да, самая крупная сумма всегда консолидируется наверху. Главный таможенник всегда зарабатывает больше, чем средний контрабандист. Но беда в том, что контрабандистов тысячи. Сотни тысяч соучастников, которые все вместе зарабатывают гораздо больше, чем даже главный коррупционер на таможне.

Два основных способа украсть – это "серый" импорт и завоз лабутенов по цене калош. И в первом, и во втором случае зарабатывают не мифические чиновники. Они просто помогают. Помогают бизнесу, тому самому среднему классу, обманывать государство. То есть обманывать налогоплательщиков.

И в том, и в другом случае задача государства просто заставить платить по ставкам при импорте. Вы представляете, что начнется, когда будут это делать? Если будут делать по-настоящему, конечно. Как, кстати, прописано в меморандуме с МВФ. Сколько "зрады" будет заявлено тогда?

Помните. Если против реформ нет массовых протестов – то реформа не настоящая. Вспомните, что говорил Каха Бендукидзе – человек, изменивший в Грузии все. Если вы идете по улице и еще встречаете людей, которые вам улыбаются, а не ненавидят вас, то вы сделали недостаточно.

Проблема "серого" импорта – это чеки. Те самые кассовые аппараты. Теперь это называется словом "фискализация". Потому что вы можете сколько угодно завозить сюда продукцию, но вам надо не завести, а продать. И вот если у вас будет учет продажи, то "серый" импорт станет невозможным.

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А что всегда случалось, когда у нас пытались ввести кассовые аппараты? Правильно, массовые протесты среднего класса, который всячески сопротивлялся новым мерам и который все привыкли защищать. И который нельзя обижать.

Конечно, эти люди протестуют, потому что борьба с контрабандой бьет по их доходам. Потому что если они будут честно платить пошлины, то либо их объем продаж упадет, либо им придется уменьшить свою маржу. А скорее всего и то, и другое. Так или иначе, для них это прямые убытки. Или недополученная прибыли.



Именно средний класс сопротивляется борьбе с коррупцией на таможне

И что, мы лишим их детей заслуженного праздника? Заберем у них летний отдых, новый автомобиль? Или ударим по маленькому украинцу, для которого импорт станет дороже? Это ведь почти геноцид.

Лабутены по цене калош – это ведь тоже массовое явление. Когда Марушевская в Одессе прикрутила эту лавочку, а ее достаточно легко прикрутить, караваны машин просто пошли растормаживаться в киевскую таможню. А в Одессе уменьшился поток. Хотя туда тут же переориентировались все, кто работает по-белому.

Но их оказалось в разы меньше. Меньше чем тех, кто сознательно делает выбор и играет по-серому. И это ведь тоже не чиновники заставляют занижать стоимость продукции. Они охотно в этом помогают.

Но помогают не мифическим врагам, а тому самому среднему классу. Отечественным бизнесменам, которые просто не хотят делиться своей прибылью с бюджетом, ведь оттуда "все равно разворуют". И которые также переживают за маленького украинца, ведь им придется поднимать цену на свою продукцию, если их заставят полностью платить налоги.

И что делать со "зрадой" теперь? Бороться? Делать реформу таможни, как кстати прописано в меморандуме с МВФ? Или "пока Ахметов не сидит"? Пока к власти не придут кристально честные люди, которые за 5 тысяч гривен не будут воровать и ошибаться, не будем трогать наш любимый средний класс?

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Но вот беда, как же они придут, когда общество "в доле"? Эти ведь честные должны все честно сказать, указать на слабые места. Сказать, что пока мы не будем платить налоги, пенсионеры останутся бедными. И они должны сказать не только "трансфертное ценообразование" (Ахметов же не додумался спорить с этим), но и контрабанда, чеки, вакханалия ФОПов. Проголосуют за таких людей? Да никогда в жизни. Ведь все в доле. И предпочитают воровать столько, сколько повезло. И стремится украсть еще больше.

Почему вы думаете все уверены, что во власть идут только те, кто хочет воровать, а значит им не положены большие зарплаты? Просто потому, что эти люди, которые уверенные, сами бы пришли и начали воровать. Ведь так принято. И легко голосуют именно за воров и коррупционеров, которые конечно же сами будут воровать, в том числе и на таможне, но не покушаться на святое право воровать самого избирателя.

Это можно уже смело называть "синдромом евробляхера". Когда каждый ворует, сколько сможет. В своей области. И готов порвать всех за свое право воровать.