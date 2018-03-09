В Запорожье в ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Четыре человека были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 8 марта, на Ореховском шоссе в Коммунарском районе Запорожья.

Как пишет "Интерфакс-Украина", инцидент произошел напротив торгового центра "METRO". В результате столкновения Volkswagen T4 (Transporter) и Skoda Octavia пострадали водители обеих машин, пассажирка и 10-летний ребенок. С различными травмами они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи в больницу экстренной медицинской помощи.

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В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили, что в ДТП также попал и Hyundai i10. Автомобиль зацепило после столкновения. Сам водитель Hyundai не пострадал.