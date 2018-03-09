У Запоріжжі в ДТП постраждало чотири людини, в тому числі дитина
Четверо осіб були госпіталізовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в четвер, 8 березня, на Оріхівському шосе в Комунарському районі Запоріжжя.
Як пише "Інтерфакс-Україна", інцидент стався навпроти торгового центру "METRO". Унаслідок зіткнення Volkswagen T4 (Transporter) і Skoda Octavia постраждали водії обох машин, пасажирка та 10-річна дитина. З різними травмами вони були госпіталізовані співробітниками швидкої допомоги до лікарні екстреної медичної допомоги.
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У прес-службі патрульної поліції Запоріжжя повідомили, що в ДТП також потрапив і Hyundai i10. Автомобіль зачепило після зіткнення. Сам водій Hyundai не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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