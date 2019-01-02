В Запорожье задержали напавшего на лидера "АвтоЕвроСилы"

2 января во Запорожье задержали мужчину, который нанес травмы и выстрелил в лидера организации "АвтоЕвроСила" Владислава Погорелова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

На Влада Погорелова напали накануне Нового года. По его словам, он сделал замечание молодым людям, которые бросали петарды под автомобили. В ответ на него набросились, начали бить, и выстрелили в ногу.

Мужчина до сих пор в больнице, его прооперировали. В полиции же по факту хулиганства открыли уголовное производство.

Неизвестный бросил пиротехническое средство – петарду, которая взорвалась возле автомобиля местного жителя. Когда Владислав Погорелов сделал замечание между ними возник конфликт. В результате которого злоумышленник нанес телесные повреждения владельцу автомобиля, после чего достал пистолет и сделал несколько выстрелов, попав в ногу пострадавшего,

– сказала пресс-секретарь ГУ ЧП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Видеокомментарий спикера Нацполиции в Запорожской области Екатерины Людвик:

Что такое "АвтоЕвроСила"?

Всеукраинская общественная организация, созданная и зарегистрированная в сентябре 2016 года, которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейских номерах и пытается повлиять на принятие Верховной Радой Украины законодательства, которое бы позволяло растамаживать автомобили, ввезенные из-за границы по таким ставкам, как в европейских странах.