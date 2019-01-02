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      В Запорожье задержали напавшего на лидера "АвтоЕвроСилы"

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      Владислав Погорелов
      Владислав Погорелов / Фото из открытых источников

      2 января во Запорожье задержали мужчину, который нанес травмы и выстрелил в лидера организации "АвтоЕвроСила" Владислава Погорелова.

      Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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      Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

      На Влада Погорелова напали накануне Нового года. По его словам, он сделал замечание молодым людям, которые бросали петарды под автомобили. В ответ на него набросились, начали бить, и выстрелили в ногу.

      Мужчина до сих пор в больнице, его прооперировали. В полиции же по факту хулиганства открыли уголовное производство.

      Неизвестный бросил пиротехническое средство – петарду, которая взорвалась возле автомобиля местного жителя. Когда Владислав Погорелов сделал замечание между ними возник конфликт. В результате которого злоумышленник нанес телесные повреждения владельцу автомобиля, после чего достал пистолет и сделал несколько выстрелов, попав в ногу пострадавшего,
      – сказала пресс-секретарь ГУ ЧП в Запорожской области Екатерина Людвик.

      Видеокомментарий спикера Нацполиции в Запорожской области Екатерины Людвик:

      Что такое "АвтоЕвроСила"?
      Всеукраинская общественная организация, созданная и зарегистрированная в сентябре 2016 года, которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейских номерах и пытается повлиять на принятие Верховной Радой Украины законодательства, которое бы позволяло растамаживать автомобили, ввезенные из-за границы по таким ставкам, как в европейских странах.

       

      Теги: Новости Украины Полиция столкновения Авто на еврономерах Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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