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      У Запоріжжі затримали нападника на лідера "АвтоЄвроСили"

      237 Читать новость на русском
      Владислав Погорєлов
      Владислав Погорєлов / Фото з відкритих джерел

      2 січня у Запоріжжі затримали чоловіка, який завдав травм і вистрілив у лідера організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.

      Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

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      Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення.

      На Влада Погорелова напали напередодні Нового року. За його словами, він зробив зауваження молодикам, що жбурляли петарди під автівки. У відповідь на нього накинулися, почали бити, та вистрілили у ногу.

      Чоловік досі в лікарні, його прооперували. У поліції ж за фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження.

      Невідомий кинув піротехнічний засіб – петарду, яка вибухнула біля автомобіля місцевого мешканця. Коли Владислав Погорєлов зробив зауваження між ними виник конфлікт. В результаті якого зловмисник наніс тілесні ушкодження власникові авто, після чого дістав пістолет і зробив декілька пострілів, влучивши у ногу потерпілого,
      – сказала речниця ГУ НП в Запорізькій області Катерина Людвік.

      Відеокоментар речниці Нацполіції в Запорізькій області Катерини Людвік:

      Що таке "АвтоЄвроСила"?Всеукраїнська громадська організація, створена та зареєстрована у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на схвалення Верховною Радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі, завезені з-за кордону за такими ставками, як у європейських країнах.

       

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Авто на єврономерах Сутички Поліція
      Джерело: 24 канал
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