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      В Запорожской области произошло масштабное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

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      Авария в Запорожской области
      Авария в Запорожской области / Пресс-служба Нацполиции

      В Мелитопольском районе Запорожской области ночью произошло ДТП, в результате которого 4 человека погибли и 4 пострадали.

      На автодороге "Харьков – Симферополь" водитель легкового автомобиля Fiat Doblo выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством ВАЗ-2104, который ехал на встречу.

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      На месте погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ-2104. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель Fiat Doblo, который является военнослужащим 1984 года рождения.

      Также в ДТП пострадали еще четыре пассажира ВАЗ, среди них двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Кроме того, среди жертв и пострадавших трое граждан Турции.

      Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

       

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП Новости Мелитополя Новости Запорожья
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