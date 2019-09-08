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      У Запорізькій області сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі

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      Аварія у Запорізькій області
      Аварія у Запорізькій області / Пресслужба Нацполіції

      У Мелітопольському районі Запорізької області вночі сталася ДТП, в результаті якої 4 людини загинули та ще 4 постраждали.

      На автошляху "Харків - Сімферополь" водій легкового автомобіля Fiat Doblo виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з транспортним засобом ВАЗ-2104, який їхав на зустріч.

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      На місці загинули водій та двоє пасажирів ВАЗ-2104. Пізніше в лікарні від отриманих травм помер водій Fiat Doblo, який є військовослужбовцем 1984 року народження. 

      Також в ДТП постраждали ще чотири пасажири ВАЗ, серед них двоє дітей 2010 та 2011 років народження. Крім того, серед жертв та постраждалих троє громадян Туреччини.

      Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні Новини Запоріжжя Новини Мелітополя
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