В Запорожской области военный автомобиль попал в ДТП: есть пострадавшие

В среду, 11 июля, в Мелитопольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись легковушка и военный автомобиль, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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"11 июля около 8:20 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о ДТП на 387 километре автодороги Харьков–Симферополь", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время обгона, водитель автомобиля Renault 1981 года столкнулся с военным автомобилем ГАЗ, который поворачивал на второстепенную дорогу.

Военный автомобиль попал в ДТП

"В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки: женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения", – отмечают правоохранители.

Два человека пострадали

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас проводится проверка.