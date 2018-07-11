У Запорізькій області військове авто потрапило у ДТП: є постраждалі

У середу, 11 липня, у Мелітопольському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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"11 липня близько 8:20 години до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП на 387 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь", – йдеться у повідомлені.

За інформацією прес-служби, під час обгону, водій автомобіля Renault 1981 року народження скоїв зіткнення з військовим автомобілем ГАЗ, який повертав на другорядну дорогу.



Військове авто потрапило у ДТП

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири легковика: жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження", – зазначають правоохоронці.



Двоє людей постраждали

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі триває перевірка.