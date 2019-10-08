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      В Зеленского рассказали, смогут ли пророссийские боевики стать депутатами Рады

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      В Зеленского заверили, что оккупанты "не сядут рядом с депутатами Верховной Рады"
      В Зеленского заверили, что оккупанты "не сядут рядом с депутатами Верховной Рады" / Getty images

      После разведения войск на Донбассе пророссийские боевики не смогут остаться на территории Украины. У Зеленского заверили, что они "не сядут рядом с депутатами Верховной Рады".

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV отметил, что это тоже политическая "красная линия".

      К теме: В Кремле отреагировали на срыв разведения войск в Донбассе

      Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... И таких "красных линий" очень много – в пределах которых происходит политический процесс, политические обсуждения,
      – добавил Пристайко.

      Политик заверил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины – это приоритет для власти.

      Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко отмечал, что после разведения сил у пророссийских боевиков будет выбор: они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

      Разведение сил в Золотом и Петровском должно было состояться 7 октября, но из-за обстрела боевиков все сорвалось. Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

      Почему говорят о разведении войск?

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе.

      Важно: Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса: объяснение Разумкова

      Теперь Украина ждет семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерение сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      1. отвода личного состава с обеих сторон,
      2. демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

      В то же день украинская сторона подписала формулу Штайнмайера – все новости по теме ищите по ссылке.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий: 24 канал

      blog_ava
      Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
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      1485
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Разведение войск Верховная Рада Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Зеленский
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