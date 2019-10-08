В Зеленского рассказали, смогут ли пророссийские боевики стать депутатами Рады
После разведения войск на Донбассе пророссийские боевики не смогут остаться на территории Украины. У Зеленского заверили, что они "не сядут рядом с депутатами Верховной Рады".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV отметил, что это тоже политическая "красная линия".
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Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... И таких "красных линий" очень много – в пределах которых происходит политический процесс, политические обсуждения,
– добавил Пристайко.
Политик заверил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины – это приоритет для власти.
Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко отмечал, что после разведения сил у пророссийских боевиков будет выбор: они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.
Разведение сил в Золотом и Петровском должно было состояться 7 октября, но из-за обстрела боевиков все сорвалось. Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.
Почему говорят о разведении войск?
1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе.
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Теперь Украина ждет семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерение сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".
Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:
- отвода личного состава с обеих сторон,
- демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.
В то же день украинская сторона подписала формулу Штайнмайера – все новости по теме ищите по ссылке.
Карта оккупированных территорий: 24 канал
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