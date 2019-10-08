У Зеленського розповіли, чи зможуть проросійські бойовики стати депутатами Ради

Після розведення військ на Донбасі проросійські бойовики не зможуть залишитися на території України. У Зеленського запевнили, що вони "не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV зауважив, що це теж політична "червона лінія".

До теми: У Кремлі відреагували на зрив розведення військ на Донбасі

Люди, які стріляли в наших людей, не повернуться… І таких "червоних ліній" дуже багато – в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення,

– додав Пристайко.

Політик запевнив, що безпека українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України – це пріоритет для влади.

Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко зазначав, що після розведення сил у проросійських бойовиків буде вибір: вони зможуть залишити територію окупованого Донбасу разом з виводом російських військ або ж можуть лишитися, але без зброї і участі у правоохоронних органах.

Розведення сил у Золотому і Петрівському мало відбутися 7 жовтня, але через обстріл бойовиків все зірвалося. Росія стверджує, що ніяк на це вплинути не може.

Чому говорять про розведення військ?

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі щодо врегулювання війни на Донбасі.

Важливо: Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу: пояснення Разумкова

Тепер Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін, демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.



Карта окупованих територій: 24 канал