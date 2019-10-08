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      У Зеленського розповіли, чи зможуть проросійські бойовики стати депутатами Ради

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      У Зеленського запевнили, що окупанти "не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради"
      У Зеленського запевнили, що окупанти "не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради" / Getty images

      Після розведення військ на Донбасі проросійські бойовики не зможуть залишитися на території України. У Зеленського запевнили, що вони "не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради".

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV зауважив, що це теж політична "червона лінія".

      До теми: У Кремлі відреагували на зрив розведення військ на Донбасі

      Люди, які стріляли в наших людей, не повернуться… І таких "червоних ліній" дуже багато – в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення,
      – додав Пристайко.

      Політик запевнив, що безпека українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України – це пріоритет для влади.

      Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко зазначав, що після розведення сил у проросійських бойовиків буде вибір: вони зможуть залишити територію окупованого Донбасу разом з виводом російських військ або ж можуть лишитися, але без зброї і участі у правоохоронних органах.

      Розведення сил у Золотому і Петрівському мало відбутися 7 жовтня, але через обстріл бойовиків все зірвалося. Росія стверджує, що ніяк на це вплинути не може.

      Чому говорять про розведення військ?

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі щодо врегулювання війни на Донбасі.

      Важливо: Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу: пояснення Разумкова

      Тепер Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      1. відведення особового складу з обох сторін,
      2. демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

      У той ж день українська сторона підписала формулу Штайнмаєра – всі новини по темі шукайте за посиланням.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій: 24 канал

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розведення військ Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Вадим Пристайко
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