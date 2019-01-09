В жилом доме Киева произошел пожар, есть пострадавший: видео с места происшествия

В Киеве произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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Примерно в 15:30 пожар уже был потушен. Вспыхнул же пожар после обеда на 9-м этаже многоэтажки. В этот момент в квартире был мужчина. Он живет с семьей, однако на момент пожара – был один. Мужчину госпитализировали, он надышался дымом и получил ожоги. Детали его состояния медики пока не уточняют.

По словам соседей, мужчине примерно 50 лет. По образованию он электроник, но уже давно нигде не работает. Также известно, что у мужчины инвалидность, из-за чего он редко выходит на улицу. Соседи предполагают, что квартира загорелась из-за того, что он хотел покурить прямо в постели, ведь замечали, что он много пьет и курит прямо в квартире.

Вышел покурить ... "Папа, скорее, пожар!" Дым, говорит, не соседи часом ?! Я выпрыгиваю, а здесь уже пожарные,

– рассказал Владимир, очевидец и сосед пострадавшего.

Также соседи рассказывают, что в квартиру уже приехала семья. Выгорели спальня и балкон, остальные помещения в квартире огонь не тронул. Пожарные забивают двери и окна с помощью ДСП, чтобы уберечь квартиру от холода.

Спасатели напоминают, что большинство пожаров происходят именно зимой, потому что люди пытаются согреться и пренебрегают правилами безопасности.

