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      В жилом доме Киева произошел пожар, есть пострадавший: видео с места происшествия

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      В Киеве произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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      Примерно в 15:30 пожар уже был потушен. Вспыхнул же пожар после обеда на 9-м этаже многоэтажки. В этот момент в квартире был мужчина. Он живет с семьей, однако на момент пожара – был один. Мужчину госпитализировали, он надышался дымом и получил ожоги. Детали его состояния медики пока не уточняют.

      По словам соседей, мужчине примерно 50 лет. По образованию он электроник, но уже давно нигде не работает. Также известно, что у мужчины инвалидность, из-за чего он редко выходит на улицу. Соседи предполагают, что квартира загорелась из-за того, что он хотел покурить прямо в постели, ведь замечали, что он много пьет и курит прямо в квартире.

      Вышел покурить ... "Папа, скорее, пожар!" Дым, говорит, не соседи часом ?! Я выпрыгиваю, а здесь уже пожарные,
      – рассказал Владимир, очевидец и сосед пострадавшего.

      Также соседи рассказывают, что в квартиру уже приехала семья. Выгорели спальня и балкон, остальные помещения в квартире огонь не тронул. Пожарные забивают двери и окна с помощью ДСП, чтобы уберечь квартиру от холода.

      Спасатели напоминают, что большинство пожаров происходят именно зимой, потому что люди пытаются согреться и пренебрегают правилами безопасности.
       

      Что делать, если пожар застал вас в помещении?
      - Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в постели, а скотиться с неё прямо на пол.
      - Ползти к двери надо по полу под дымом.
      - Не открывайте двери сразу, осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если двери не горячие, откройте их и быстро выходите.
      - В случае, если двери горячие, не открывайте их, ведь пламя и дым не позволят вам выйти. Плотно закройте двери, все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы не пропустить больше дыма.
      - Ползите в глубину помещения и примите меры для спасения.
      - Присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать на помощь.
      - Если вы не можете открыть окно, разбейте его твердым предметом. Обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду.
      - Если же вы смогли выбраться через дверь, закройте их. Далее ползите к выходу из помещения, обязательно закрывайте за собой все двери.
      - Во время пожара запрещено пользоваться лифтами. Если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь огонь. Пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Пожар в Киеве
      Источник: 24 канал
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