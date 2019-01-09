В жилом доме Киева произошел пожар, есть пострадавший: видео с места происшествия
В Киеве произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского.
Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.
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Примерно в 15:30 пожар уже был потушен. Вспыхнул же пожар после обеда на 9-м этаже многоэтажки. В этот момент в квартире был мужчина. Он живет с семьей, однако на момент пожара – был один. Мужчину госпитализировали, он надышался дымом и получил ожоги. Детали его состояния медики пока не уточняют.
По словам соседей, мужчине примерно 50 лет. По образованию он электроник, но уже давно нигде не работает. Также известно, что у мужчины инвалидность, из-за чего он редко выходит на улицу. Соседи предполагают, что квартира загорелась из-за того, что он хотел покурить прямо в постели, ведь замечали, что он много пьет и курит прямо в квартире.
Вышел покурить ... "Папа, скорее, пожар!" Дым, говорит, не соседи часом ?! Я выпрыгиваю, а здесь уже пожарные,
– рассказал Владимир, очевидец и сосед пострадавшего.
Также соседи рассказывают, что в квартиру уже приехала семья. Выгорели спальня и балкон, остальные помещения в квартире огонь не тронул. Пожарные забивают двери и окна с помощью ДСП, чтобы уберечь квартиру от холода.
Спасатели напоминают, что большинство пожаров происходят именно зимой, потому что люди пытаются согреться и пренебрегают правилами безопасности.
Что делать, если пожар застал вас в помещении?
- Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в постели, а скотиться с неё прямо на пол.
- Ползти к двери надо по полу под дымом.
- Не открывайте двери сразу, осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если двери не горячие, откройте их и быстро выходите.
- В случае, если двери горячие, не открывайте их, ведь пламя и дым не позволят вам выйти. Плотно закройте двери, все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы не пропустить больше дыма.
- Ползите в глубину помещения и примите меры для спасения.
- Присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать на помощь.
- Если вы не можете открыть окно, разбейте его твердым предметом. Обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду.
- Если же вы смогли выбраться через дверь, закройте их. Далее ползите к выходу из помещения, обязательно закрывайте за собой все двери.
- Во время пожара запрещено пользоваться лифтами. Если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь огонь. Пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.