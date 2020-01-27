В жилом доме в Харькове взорвалась граната: мужчина погиб

В одной из квартир дома на улице Светлой, что в Харькове, прогремел взрыв. Инцидент произошел 26 января. Как отметили в полиции, взрыв вызвала граната "РГД-5".

В результате взрыва погиб 63-летний мужчина, проживавший в квартире, сообщили в Нацполиции.

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Правоохранители отметили, что накануне мужчина угрожал свести счеты с жизнью. Поэтому сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства.



Взрыв в квартире в Харькове / Фото: Нацполиция

"РГД-5" – это советская ручная граната имеет дальность поражения 15 – 20 метров. Ее взяли на вооружение в советской армии более полувека назад, и она используется до сих пор в многих армиях мира.



Остатки гранаты / Фото: Нацполиция



В жилом доме в Харькове взорвалась граната / Фото: Нацполиция