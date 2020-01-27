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      В жилом доме в Харькове взорвалась граната: мужчина погиб

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      В жилом доме в Харькове взорвалась граната / news.lviv-company.in.ua

      В одной из квартир дома на улице Светлой, что в Харькове, прогремел взрыв. Инцидент произошел 26 января. Как отметили в полиции, взрыв вызвала граната "РГД-5".

      В результате взрыва погиб 63-летний мужчина, проживавший в квартире, сообщили в Нацполиции.

      К теме: Возле жилого дома прогремел взрыв на Хмельнитчине: есть погибший

      Правоохранители отметили, что накануне мужчина угрожал свести счеты с жизнью. Поэтому сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства.


      Взрыв в квартире в Харькове / Фото: Нацполиция

      "РГД-5" – это советская ручная граната имеет дальность поражения 15 – 20 метров. Ее взяли на вооружение в советской армии более полувека назад, и она используется до сих пор в многих армиях мира.


      Остатки гранаты / Фото: Нацполиция


      В жилом доме в Харькове взорвалась граната / Фото: Нацполиция

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Взрыв Новости Украины Жертвы Полиция Криминал Новости Харькова
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