В Золотом боевики обстреляли авто украинских военных

Пророссийские боевики обстреляли автомобиль украинских военных возле Золотого, что на Луганщине. Как следствие – погиб один боец, еще два человека получили ранения.

Среди них - одна гражданская жительница с Катериновки, которая в то время возвращалась домой.

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Во время движения вблизи населенного пункта Золотое военнослужащие остановились, чтобы помочь пассажирам гражданского автомобиля, который остановился посреди дороги и мешал дорожному движению. Попали террористы в авто с противотанкового комплекса, где в этот момент находилось пять человек.

На дороге стояли два автомобиля, и в военный автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. Один военнослужащий погиб и один получил ранения, пострадал и гражданский человек. Все остальные получили травмы,

– рассказал представитель пресс-центра ООС Вадим Бакай.

Напомним, ситуация на Востоке Украины осложнилась, а обстрелов стало больше, их было 44 в сутки. Российские наемники ежедневно нарушают режим тишины и с самого утра били даже по блок-посту с гражданскими.