У Золотому бойовики обстріляли авто українських військових

Проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових біля Золотого, що на Луганщині. Як наслідок – загинув один боєць, ще двоє людей отримали поранення.

Серед них – одна цивільна жителька з Катеринівки, яка в той час поверталася додому.

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Під час руху поблизу населеного пункту Золоте військовослужбовці зупинилися, аби допомогти пасажирам цивільного автомобіля, який зупинився посеред дороги та заважав дорожньому руху. Поцілили терористи в авто із протитанкового комплексу, де в цей момент знаходилося п'ятеро людей.

На дорозі стояли два автомобіля, і у військовий автомобіль потрапила протитанкова керована ракета. Один військовослужбовець загинув і один отримав поранення, постраждала і цивільна людина. Усі решта отримали травми,

– розповів представник прес-центру ООС Вадим Бакай.

Нагадаємо, ситуація на Сході України ускладнилась, а обстрілів побільшало, їх було 44 за добу. Російські найманці щодня порушують режим тиші і з самого ранку гатили навіть по блок-посту з цивільними.