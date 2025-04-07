Война забрала его и не отдаст: на фронте погиб дизайнер Вадим Балановский, известный многим

Украина потеряла еще одного преданного сына. В бою за независимость 2 апреля погиб Вадим "Птах" Балановский.

Он был активистом и дизайнером, некоторые работы которого известны многим украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Демократическая Топор".

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Упрямый, но чертовски умный, – друзья

Вадим Балановский часто участвовал в акциях "ДемСокиры", сеймах и других встречах активистов еще до полномасштабного вторжения.

Вы точно видели работы Вадима Балановского в своей ленте. В любом изображении или графике, к которым он касался, был уникальный и мгновенно узнаваемый стиль. Его работы цепляли и не давали отводить взгляд, заставляли рассматривать каждую деталь,

– написали в организации.

Как рассказали в "Вечернем Киеве", именно Вадим Балановский работал над реверсом оборотной памятной 10-гривневой монеты: на ней на реверсе изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил ТрО ВСУ "Готовы к сопротивлению".

Памятная монета номиналом 10 гривен / Фото НБУ

В памяти родных и близких он останется активным, смелым, принципиальным и неравнодушным.

"Упрямый, но чертовски умный. Может слишком резкий, но вспыльчивый. Творческий, талантливый, креативный. Вадим, еще столько эпитетов можно написать... Эту харизму надо видеть... Эти ублюдки забрали твою жизнь. Но они никогда не заберут то, что ты делал в течение нее", - написал его друг Владислав Гребельник.

С 2022 года Вадим служил в рядах 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".

Вадим был членом нашей большой семьи, которая уменьшается с каждым годом войны. Война забрала его и не отдаст. Задач у нас всех несколько, главная – месть. За него и за всех остальных,

– написал соучредитель "ДемСокиры" Юрий Гудименко.

Прощание с воином состоится во вторник, 8 апреля, в 14:00 в Киевском крематории, что на улице Байковой, 16.

У него осталась жена и дочь.