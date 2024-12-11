Выехал в Крым и оправдывал агрессию: экс-нардепа Колесниченко подозревают в госизмене

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной ныне в Украине Партии регионов. Этот экс-нардеп выехал в оккупированный Крым и поддерживал агрессию России против нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. По данным СМИ, вероятно, говорится о Вадиме Колесниченко.

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Что известно о подозрении к экс-нардепу "регионалу"

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия народного депутата и выехал во временно оккупированный Севастополь. Там он активно способствовал аннексии города и Крыма, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию.

После этого экс-нардеп баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя".

С началом полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины.

Он публично выступал в медиа, распространяя нарративы государства-агрессора, в частности отрицал украинскую государственность, оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию России против Украины, унижая украинский народ,

– отметили прокуроры.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2024 года этот экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной вражды, ненависти и унижением национальной чести и достоинства.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.

Экс-нардепу объявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, разжигание национальной вражды и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Известно, что Вадим Колисниченко был народным депутатом Украины с 2006 по 2014 годы. Он также был заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины.

Экс-нардеп известен своей неприязнью к украинскому языку, украинофобскими и сепаратистскими взглядами. Именно он является одним из авторов скандального языкового закона, который в народе прозвали законом "Кивалова – Колесниченко".