Вадим Новинский сложил свои полномочия в июле 2022 года, а за границу уехал тогда, когда в Украине на него наложили санкции. Сейчас журналисты заметили его на отдыхе в Хорватии.

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Что увидели СМИ

Экс-нардеп отдыхает в Boutique Hotel Alhambra. Это 5-звездочный отель, где стоимость номера за ночь стартует от 30 тысяч гривен. Вероятно, дети рядом с бизнесменом – его внуки, ведь четверо детей Новинского взрослые.

На фото Новинский управляет сапбордом – это новый вид развлечений на воде. Журналисты утверждают, что вместе с Новинским был и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, но фотографий, которые бы подтвердили это, нет.

Вадим Новинский в Хорватии / Tabloid

Кто такой Вадим Новинский

В свое время он тесно общался с патриархом Кириллом и беглым президентом Виктором Януковичем. И хотя сейчас Новинский будто бы не является представителем политических сил, он все же оказывает влияние – прежде всего экономическое.

В 2022 году он вошел в список 20 самых богатых украинцев, заняв там 8 место. Учредил финансово-промышленную группу "Смарт-Холдинг", владел блокировочным пакетом "Метинвеста". Кроме бизнеса Новинский принимал участие в церковных делах, финансировал РПЦ и стал протодиаконом УПЦ МП.

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