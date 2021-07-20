Вадим Новинский загремел в базу "Миротворца" как "агент влияния РПЦ в Украине"

Экс-регионал и сторонник "русского мира" Вадим Новинский загремел в базу "Миротворца". В ней олигарха обозначили как "агента влияния Русской Православной церкви в Украине".

Кроме того, Новинский является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора.

Важно Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, – "Схемы"

Как отметили в базе "Миротворца", Новинский руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной вражды. Также нардеп известен тем, что отрицает российскую агрессию.

Новинский обвиняется в распространении кремлевской пропаганды в виде "русского мира" от имени РПЦ в Украине,

– говорится в сообщении.



Новинский загремел в "Миротворец" / Скриншот с сайта

Заметим, что ранее служители в РПЦ требовали закрыть сайт "Миротворец" из-за "обнародования данных россиян".