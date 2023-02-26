Весна – лето будут очень сложными: в ГУР заявили о готовности к любым сценариям
Источник:ГУР МО Украины
Каждый день наши защитники и защитницы сдерживают нашествие россиян и постепенно готовятся к контрнаступлению. Украина готова к любым вызовам и опасностям.
Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он утверждает, что ВСУ, Силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям в течение весенне-летней кампании, которая будет очень сложной.
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Путин не получит Донбасс
Скибицкий отметил, что руководство Украины понимает все сложности и готовится к любым сценариям. В рамках подготовки наше государство усиливает свои способности и получает опыт и сильную поддержку от партнеров.
Кроме того, заместитель начальника ГУР сказал, что сейчас есть четкая поддержка и четкие планы, которые ежемесячно согласовываются на мощной платформе "Рамштайн".
Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами и героизму наших воинов, основная цель кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Также Скибицкий добавил, что внутренние переломные процессы в России – необратимы.
ВСУ максимально быстро овладевают западной техникой
Представитель украинской разведки рассказал, чем вызвана такая скорость наших воинов. По его словам, к началу полномасштабной агрессии более 350 тысяч украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС
Это люди с боевым опытом, поэтому они сейчас так быстро, через две-три недели, овладевают западной техникой,
– объяснил Скибицкий.
Он добавил, что военная разведка Украины знала заранее каждый шаг врага и готова к началу широкомасштабной агрессии, признаки которой были еще с весны 2021 года.
Буданов прогнозирует скорое окончание войны: коротко
- Глава ГУР рассказал, что на самом деле Россия пытается поскорее закончить войну. Однако российский военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем и останавливаем".
- По словам Буданова, в России есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, а есть и такие, которые считают, что эта ситуация идет на пользу Украине.
- "Россияне четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики", – сказал Буданов.
- Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и под давлением дипломатии. В противном случае, говорит Буданов, продолжение войны скоро приведет к краху русского режима.