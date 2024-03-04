Нардеп Столар за первый год полномасштабной войны задекларировал 6 компаний в ОАЭ, – Bihus․Info

Журналисты Bihus.Info выложили новое расследование в отношении скандального нардепа от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадима Столара. За время войны семья депутата стала обладательницей ряда единиц недвижимости за рубежом.

В частности, Столар и его жена арендовали недвижимость в Монако и Дубае. Кроме того, супруги также "разбросали деньги" по банкам мира.

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Столар за 2022 год задекларировал имущество и бизнес за рубежом

Авторы материала отметили, что в декларации Вадима Столара за 2022 год, которую депутат подал недавно есть данные об аренде квартиры на почти 600 квадратных метров в Монако. На сайте компании, у которой нардеп якобы арендовал эту квартиру, есть помещение с похожей площадью. Стоят они 130 тысяч евро в месяц.

Однако, как оказалось, это не единственное зарубежное жилье в документе. Семья также арендовала пентхаус в Объединенных Арабских Эмиратах, площадью почти 500 квадратных метров. Арендовали в компании Anita Rajan Sippy & Rajan Ram Sippy, которой владеют супруги болливудских актеров Анита и Раджан Сиппи. Похожие по площади апартаменты в Дубае стоят от 800 тысяч до 1 миллиона долларов США в год.

В декларации жены Столара – Инны Майструк указано, что женщина в 2022 году стала владелицей шести новых компаний в Объединенных Арабских Эмиратах. Две из них имеют название идентичное украинской строительной компании – ENSO, то есть ENSO INVESTMENT L.L.C. и ENSO DEVELOPMENT L.L.C. Их зарегистрировали в Дубае в мае – июне 2022 года.

Компании жены нардепа Столара зарегистрировали в Дубае / Фото Bihus.Info

Журналисты также обнаружили профиль этой компании в соцсети Linkedin. Там указано, что ENSO переехало в Эмираты в мае 2022 года из Украины, и является бенефициаром группы компаний, которая консультирует бизнесменов, развивает недвижимость, ІТ-технологии и занимается прокатом роскошных автомобилей.

Компании ENSO жены Столара зарегистрировали в Дубае / Фото Bihus.Info

Авторы материала отметили, что офис этого холдинга разместили в дубайском небоскребе Boulevard plaza 2. Цена на аренду небольшого офиса в этом здании стартует от 300 тысяч долларов США в год.



Аренда в Boulevard plaza 2 стоит 300 тысяч долларов в год / Фото Bihus.Info

Кроме того, в декларации Столара говорится, что в 2022 году семья нардепа хранит более 3 миллионов долларов США в банке на острове Доминика, более 2 миллионов евро в Австрийском Oberbank и 700 тысяч долларов США в банках Дубаи. В декларации за 2021 год о мировых банках не говорилось.