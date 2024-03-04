Зокрема, Столар та його дружина орендували нерухомість у Монако та Дубаї. Крім того, подружжя також "розкидало гроші" по банках світу.

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Столар за 2022 рік задекларував майно і бізнес за кордоном

Автори матеріалу зазначили, що в декларації Вадима Столара за 2022 рік, яку депутат подав нещодавно є дані про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. На сайті компанії, в якої нардеп нібито орендував цю квартиру, є помешкання зі схожою площею. Коштують вони 130 тисяч євро на місяць.

Однак, як виявилося, це не єдине закордонне житло в документі. Родина також орендувала пентхаус в Об'єднаних Арабських Еміратах, площею у майже 500 квадратних метрів. Орендували у компанії Anita Rajan Sippy & Rajan Ram Sippy, якою володіє подружжя боллівудських акторів Аніта та Раджан Сіппі. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 мільйону доларів США на рік.

У декларації дружини Столара – Інни Майструк зазначено, що жінка у 2022 році стала власницею шести нових компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дві з них мають назву ідентичну до української будівельної компанії – ENSO, тобто ENSO INVESTMENT L.L.C. та ENSO DEVELOPMENT L.L.C. Їх зареєстрували у Дубаї в травні – червні 2022 року.

Компанії дружини нардепа Столара зареєстрували в Дубаї / Фото Bihus.Info

Журналісти також виявили профіль цієї компанії у соцмережі Linkedin. Там вказано, що ENSO переїхало в Емірати у травні 2022 року з України, і є бенефіціаром групи компаній, яка консультує бізнесменів, розвиває нерухомість, ІТ-технології та займається прокатом розкішних автомобілів.

Компанії ENSO дружини Столара зареєстрували у Дубаї / Фото Bihus.Info

Автори матеріалу наголосили, що офіс цього холдингу розмістили в дубайському хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів США на рік.



Оренда в Boulevard plaza 2 вартує 300 тисяч доларів на рік / Фото Bihus.Info

Крім того, у декларації Столара йдеться, що у 2022 році родина нардепа зберігає понад 3 мільйони доларів США у банку на острові Домініка, понад 2 мільйони євро в Австрійському Oberbank та 700 тисяч доларів США у банках Дубаї. В декларації за 2021 рік про світові банки не мовилося.