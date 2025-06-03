"Наши видения расходятся": Сухаревский объяснил свое увольнение с должности командующего СБС

Вадим Сухаревский прокомментировал свое увольнение с должности командующего СБС. По его словам, причиной стали разногласия с позицией руководства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

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Почему Сухаревский покинул должность

По словам Сухаревского, команда СБС формировалась "не по приказу, а по зову", и именно благодаря этим людям подразделение стало эффективной боевой структурой. Он добавил, что гордится тем, что имел честь возглавлять СБС в первый год становления.

"Этот год, хотя и неполный, был проведен с пользой. Мы сформировали и сразу закрепили на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил", – отметил Сухареский.

Он также отметил, что в портфолио СБС – собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга.

В то же время на этом этапе наши видения дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше,

– заявил экс-командующий СБС.

Сухаревский добавил, что остается в строю и продолжает службу в рядах ВСУ.

Напомним, что новым командующим СБС стал Роберт Бровди. Соответствующий указ уже появился на сайте президента Украины.