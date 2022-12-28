Легендарному пилоту Karaya вручили награду в Верховной Раде

Украинского защитника и пилота Вадима Ворошилова в Верховной Раде наградили почетным знаком. Ему удалось уничтожить пять русских дронов-камикадзе в Винницкой области и катапультироваться, сохранив свою жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 декабря, выступал в парламенте и награждал украинских военных. В частности, почетный знак "Золотая звезда" и звание Герой Украины он присвоил пилоту с позывным Karaya. Об этом сообщает 24 Канал.

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За какие заслуги наградили Ворошилова

Известно, что во время массированной атаки оккупантами на Украину 12 октября Вадим Ворошилов ликвидировал 5 иранских "шахидов", однако из-за повреждения самолета ему пришлось катапультироваться с летательного аппарата. Об этом написал в своих социальных сетях нардеп Гончаренко.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу,

– отмечается официально.

Как награждали Ворошилова и его собратья в Верховной Раде: смотрите видео

Следует сказать, что это звание и награду присвоили Владимиру еще в начале декабря. А происходящее в Верховной Раде – официальная церемония награждения.



Украинский защитник Karaya с одним из нардепов Верховной Рады / Фото из социальных сетей Алексея Гончаренко

В ходе церемонии награждения украинских защитников Владимир Зеленский отметил 119 военнослужащих. Среди них двоих, к сожалению, посмертно. Об этом идет речь в соответствующем указе на официальном сайте главы нашего государства.

Кроме того, напомним, что пилот Karaya подробно рассказывал, как ему спасся из горящего самолета. Историю летчика-героя обнародовали в сюжете Воздушные силы Украины. Собственно, защитник признался, что из-за ранения кровь мешала ему полноценно оценить ситуацию. Однако все же Вадиму удалось увести самолет от населенного пункта. Он подметил, что разбилось стекло кабины, в то же время было разрушение передней части летательного аппарата.