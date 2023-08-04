Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он считает, что попытки Путина прибегнуть к провокациям на границе Беларуси свидетельствуют о его слабости.
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Путин хочет мирных переговоров
Украине может быть выгодно противостояние на границе Беларуси и Польши, ведь оно в очередной раз свидетельствует об агрессивных намерениях Кремля в отношении европейских стран. В то же время начало полномасштабных боевых действий вблизи границ маловероятно.
"Угрозы России в сторону НАТО свидетельствуют только об одном: Путин хочет переговоров. Старый дедушка хочет поскорее переизбраться, но не может это сделать во время полномасштабной войны с Украиной", – убежден Давидюк.
Поэтому сейчас Путин постарается выйти на более-менее приемлемые для себя условия мира. Угрозами на границе с Польшей он стремится поднять ставки, чтобы получить более выгодное предложение.
Путину нужна эта бравада, чтобы компенсировать свои неудачи в Украине. Даже если ситуация на границе может выйти из-под контроля.
Николай Давидюк о замысле России в провокациях на границе с Польшей: смотрите видео
Как НАТО реагирует на провокации России
- Параллельно с опрокидыванием "Вагнера" в Беларусь, диктаторы обеих стран начали угрожать Польше и странам НАТО. Впоследствии эти угрозы переросли в провокации: 1 августа белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей и залетели вглубь территории страны НАТО на несколько километров.
- Сначала Польша и НАТО пытались скрыть этот инцидент, но впоследствии были вынуждены признать, что он произошел. После этого Польша усилила патрулирование границы, привлекая к нему вертолеты.
- В то же время стало известно, что Международный уголовный суд готовит новые производства против России и в частности против ЧВК "Вагнер". А посол Латвии в НАТО убежден, что возможные провокации наемников будут оцениваться как действия, поддерживаемые Россией.