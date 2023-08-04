Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он считает, что попытки Путина прибегнуть к провокациям на границе Беларуси свидетельствуют о его слабости.

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Путин хочет мирных переговоров

Украине может быть выгодно противостояние на границе Беларуси и Польши, ведь оно в очередной раз свидетельствует об агрессивных намерениях Кремля в отношении европейских стран. В то же время начало полномасштабных боевых действий вблизи границ маловероятно.

"Угрозы России в сторону НАТО свидетельствуют только об одном: Путин хочет переговоров. Старый дедушка хочет поскорее переизбраться, но не может это сделать во время полномасштабной войны с Украиной", – убежден Давидюк.

Поэтому сейчас Путин постарается выйти на более-менее приемлемые для себя условия мира. Угрозами на границе с Польшей он стремится поднять ставки, чтобы получить более выгодное предложение.

Путину нужна эта бравада, чтобы компенсировать свои неудачи в Украине. Даже если ситуация на границе может выйти из-под контроля.

Николай Давидюк о замысле России в провокациях на границе с Польшей: смотрите видео

Как НАТО реагирует на провокации России