По состоянию на 26 апреля в Генштабе опубликовал сведения о ситуации на поле боя. В этом материале 24 Канал анализирует отчет и онлайн-карту Deepstate.

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За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных, 13 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили 39 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку,

– говорится в сводке Генштаба.

Что происходит на Востоке

На Лиманском направлении вражеским обстрелам из артиллерии подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Линия наступления возле Бахмута: карта Больше о ситуации в Бахмуте Согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), боевики ЧВК "Вагнер" продвинулись в Южном и Западном Бахмуте. Там тоже отмечают, что ВСУ ведут упорные бои за контроль над городом. Речь идет об участке к Юго-Западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Силы обороны реализовали локальную спецоперацию на Северо-Западе от Бахмута, чтобы снизить контроль российских войск у Хромового. Заметим, что именно через этот поселок проходит так называемая "дорога жизни". В отчете отмечают, что о контратаке свидетельствуют геолокационные данные, датированные 25 апреля. В кадре видно, как ВСУ продвигаются севернее трассы О0504 Хромово-Часов Яр.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевке, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

Обстрелы прифронтовых городов продолжаются

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток россияне провели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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Ситуация на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Вместе с тем за сутки россияне обстреляли более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львово, Кизомис, а также Херсон.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитному ракетному комплексу. Кроме того, сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Зал" и "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитный ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.