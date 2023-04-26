По состоянию на 26 апреля в Генштабе опубликовал сведения о ситуации на поле боя. В этом материале 24 Канал анализирует отчет и онлайн-карту Deepstate.

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За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных, 13 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили 39 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку,
– говорится в сводке Генштаба.

Что происходит на Востоке

Обстрелы прифронтовых городов продолжаются

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Ситуация на Юге

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитному ракетному комплексу. Кроме того, сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Зал" и "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитный ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.