Станом на 26 квітня у Генштабі опублікували зведення щодо ситуації на полі бою. У цьому матеріалі 24 Канал аналізує звіт та онлайн-карту Deepstate.

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Упродовж минулої доби російські війська завдали три ракетних, 13 авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони України за добу відбили 39 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку,
– йдеться у зведенні Генштабу.

Що відбувається на Сході

Обстріли прифронтових міст тривають

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Ситуація на Півдні

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітному ракетному комплексу. Крім того, збито 2 ворожі розвідувальні БпЛА типу "Зала" та "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітний ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.