Станом на 26 квітня у Генштабі опублікували зведення щодо ситуації на полі бою. У цьому матеріалі 24 Канал аналізує звіт та онлайн-карту Deepstate.

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Упродовж минулої доби російські війська завдали три ракетних, 13 авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони України за добу відбили 39 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку,

– йдеться у зведенні Генштабу.

Що відбувається на Сході

На Лиманському напрямку ворожих обстрілів з артилерії зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Лінія наступу поблизу Бахмута: карта Більше про ситуацію у Бахмуті Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), бойовики ПВК "Вагнер" просунулися в Південному та Західному Бахмуті. Там теж зазначають, що ЗСУ ведуть запеклі бої за контроль над містом. Йдеться про ділянку на Південний Захід від залізничної станції Бахмут-2. Сили оборони реалізували локальну спецоперацію на Північний Захід від Бахмута, щоб зменшити контроль російських військ біля Хромового. Зауважимо, що саме через це селище пролягає так звана "дорога життя". У звіті зазначають, що про контратаку свідчить геолокаційні дані, датовані 25 квітня. У кадрі видно, як ЗСУ просуваються північніше траси О0504 Хромового-Часів Яр.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них – Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

Обстріли прифронтових міст тривають

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Стукалівка, Іскрисківщина, Новоіванівка, Волфине, Павлівка, Костянтинівка та Басівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

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Ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. З усім тим, за добу росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам'янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітному ракетному комплексу. Крім того, збито 2 ворожі розвідувальні БпЛА типу "Зала" та "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітний ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.