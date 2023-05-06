Но такое поручение – это ответ Сергея Шойгу и руководителя враждебного генштаба Валерия Герасимова на обвинения Пригожина. Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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"Это какая-то бюрократическая фраза такая лживая. Шойгу этим ответом лишь подчеркнул контраст между собой и Пригожиным. В любом случае, даже если расстреляют Пригожина, то карьера Шойгу и Герасимова завершена", – подчеркнул он.

Российский публицист отметил, что это мнение армии и общества. И оно, считает он, справедливое.

Какая разница между Пригожиным и Путиным: смотрите видео

Виноваты во всем

"Ведь, во-первых, эти люди разворовали всю армию. Она не была готова к серьезной войне. Во-вторых, их военное командование оказалось бездарным. Или Путин уйдет с ними вместе…", – рассказал оппозиционный политик из США.

Андрей Пионтковский отметил, что у Евгения Пригожина план "вцепиться" в часть украинской территории. И тогда, мол, "продать" это сражение как "почетную ничью".

В чем его отличие от Путина – ему ничего не нужно "продавать" как "почетную ничью". Он как раз заинтересован в том, чтобы "продать" войну как "колоссальную катастрофу", к которой привели страну Шойгу и Герасимов, Путин, несмотря на "героические" усилия Пригожина,

– подчеркнул он.

Какое заявление сделал Пригожин