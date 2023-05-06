Та таке доручення – це відповідь Сєргєя Шойгу та керівника ворожого генштабу Валєрія Герасимова на звинувачення Пригожина. Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
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"Це якась бюрократична фраза така брехлива. Шойгу цією відповіддю лише підкреслив контраст між собою та Пригожиним. У будь-якому випадку, навіть, якщо розстріляють Пригожина, то кар'єра Шойгу та Герасимова завершена", – наголосив він.
Російський публіцист зауважив, що це думка армії та суспільства. І вона, вважає він, справедлива.
Яка різниця між Пригожиним та Путіним: дивіться відео
Винні у всьому
"Адже, по-перше, ці люди розікрали всю армію. Вона не була готовою до серйозної війни. По-друге, їх військове командування виявилося бездарним. Або Путін піде з ними разом…", – розповів опозиційний політик зі США.
Андрій Піонтковський зауважив, що у Євгєнія Пригожина план "вціпитися" в частину української території. І тоді, мовляв, "продати" цю битву як "почесну нічию".
У чому його відмінність від Путіна – йому нічого не треба "продавати" як "почесну нічию". Він як раз зацікавлений у тому, щоби "продати" війну як "колосальну катастрофу", до якої привели країну Шойгу та Герасимов, Путін, попри "героїчні" зусилля Пригожина,
– наголосив він.
Яку заяву зробив Пригожин
- Глава ПВК "Вагнер" заявив, що 10 травня найманців планують відвести від позицій у Бахмуті через нібито "снарядний голод". Їх планують передати міноборони країни-агресорки.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що Пригожин розкидається епатажними заявами, аби привернути до себе увагу. За його словами, у ПВК "Вагнер" не стільки "снарядний голод", а скільки людський. Але водночас у Бахмуті тривають запеклі бої, вагнерівці продовжують атакувати.
- В українській розвідці вважають, що "кухар Путіна" не буде самостійно виводити найманців із Бахмута. Такі заяви Пригожина пов'язують із тим, що ПВК не зможе взяти місто до 9 травня.