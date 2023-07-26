Лукашенко любит потроллить Путина: зачем заговорил о вагнеровцах и Польше

Александр Лукашенко на встрече с диктатором Владимиром Путиным 24 июля внезапно заговорил о желании вагнеровцев пойти на Польшу. Это – интересный шантаж "бункерного деда".

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Лукашенко в целом наговорил много ерунды на этой встрече.

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Лукашенко зависит от Путина и шантажирует его

Как отметил Жирнов, у Путина была проблема с вагнеровцами, но ее удалось решить с помощью Лукашенко. И вообще, в этой истории победителями вышли и Пригожин, и Лукашенко. А Путин – серьезно проиграл.

Теперь Лукашенко шантажирует Путина. Напоминает все время, что оказал ему услугу. Мол, вагнеровцы у меня – поэтому плати деньги. Вот какие они непокорные. Сначала на тебя шли, теперь хотят на Польшу. Если не дашь деньги, то неизвестно что дальше будет происходить,

– заметил Жирнов.

Кроме того, Лукашенко с Путиным пытаются шантажировать Запад такими угрозами. Однако это немного смешно. Как раз на Западе достаточно соответствующего вооружения, чтобы максимально быстро избавиться от этих террористов.

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Кроме того, сами вагнеровцы могут быть опасны для Лукашенко. Однако последний уже давно привлек собственное КГБ, чтобы контролировать этих террористов. Они могут оказать ему важную услугу – поделиться опытом с белорусской армией.

Встреча Путина с Лукашенко: коротко