Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, смерть Пригожина не изменит ландшафт российской политики.

Смотрите также Пригожин унизил Путина среди армии России: метод смерти предводителя "Вагнера" не случаен

Будущее ЧВК как инструмент

ЧВК "Вагнер" следует рассматривать как определенную технологию войны и бизнеса, созданную Пригожиным. Он доказал ее эффективность, но оказался слишком пассионарным для системы Путина.

"Можно предположить, что на месте "Вагнера" возникнет много новых ЧВК, принадлежащих разным политическим группам, каждая из которых будет пытаться заработать, используя бизнес-модель Пригожина. Иными словами, инструмент ЧВК превратится из одной крупной монополии на много маленьких и будет приносить деньги разным людям", – отметил Олевский.

Обратите внимание! Главными "бенефициарами" устранения Пригожина и роспуска ЧВК "Вагнер" Олевский называет вновь ЧВК "Редут" (курируется Газпромом) и ЧВК "Конвой" (связана с олигархом Аркадием Ротенбергом ) . Российские издания сообщают, что в преддверии смерти Пригожина разведка российского минобороны планировала заменить "Вагнер" в Африке на более лояльные структуры.

Или изменит что-то смерть Пригожина

Комментируя изменения в политическом ландшафте России, связанные со смертью Пригожина, Олевский ссылается на статью в своем издании. В ней говорится, что никакого "раскола элит" в России не произойдет, пока нет реальной угрозы режиму Путина

"Довольно забавно наблюдать за людьми, которые огорчены смертью Пригожина и даже злые из-за нее, но в то же время понимают, что Путин для них важнее, ведь выступает гарантом существования действующего российского режима. Насколько бы они не презирали Путина, но его готовность убивать за предательство своих интересов и попытку захвата власти их пугает", – поделился наблюдением журналист.

Тимур Олевский о смерти Пригожина и судьбе ЧВК "Вагнер": смотрите видео

Некоторые люди в первые часы после падения самолета с Пригожиным активно писали, кто виноват в этом. Но сейчас они не менее активно берут свои слова назад и продвигают версию о "руке Запада". Аналогично происходит и с армией ботов, которую во благо Кремля много лет развивал Пригожин. Сейчас она усиленно продвигает мнение, что Путину было не выгодно его убивать.

"Это очень путинский метод: убить одного и заслужить лояльность других. А также - силой разделить среду военных на своих, готовых мстить Пригожину за мятеж, и чужих", – убежден Олевский.

Смерть Евгения Пригожина: что этому предшествовало