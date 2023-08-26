Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. На його думку, смерть Пригожина суттєво не змінить ландшафт російської політики.

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Майбутнє ПВК як інструменту

ПВК "Вагнер" варто розглядати як певну технологію війни та бізнесу, створену Пригожиним. Він довів її ефективність, але виявився занадто пасіонарним для системи Путіна.

"Можна припустити, що на місці "Вагнера" виникне багато нових ЧВК, що належатимуть різним політичним групам, кожна з яких намагатиметься заробити, використовуючи бізнес-модель Пригожина. Інакше кажучи, інструмент ЧВК перетвориться з однієї великої монополії на багато маленьких і приноситиме гроші різним людям", – зазначив Олевський.

Зверніть увагу! Головними "бенефіціарами" усунення Пригожина й розпуска ПВК "Вагнер" Олевський називає новостворені ПВК "Редут" (курується Газпромом) та ПВК "Конвой" (пов'язана з олігархом Аркадієм Ротенбергом ) . Російські видання повідомляють, що напередодні смерті Пригожина розвідка російського міноборони планувала замінити "Вагнер" у Африці на більш лояльні структури.

Чи змінить щось смерть Пригожина

Коментуючи зміни в політичному ландшафті Росії, пов'язані зі смертю Пригожина, Олевський посилається на статтю у своєму виданні. У ній ідеться про те, що ніякого "розколу еліт" в Росії не станеться, допоки немає реальної загрози режиму Путіна.

"Доволі кумедно спостерігати за людьми, які засмучені смертю Пригожина і навіть злі через неї, але водночас розуміють, що Путін для них є важливішим, адже виступає гарантом існування чинного російського режиму. Наскільки б вони не зневажали Путіна, але його готовність вбивати за зраду своїх інтересів та спробу захоплення його влади їх лякає", – поділився спостереженням журналіст.

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Деякі люди в перші години після падіння літака з Пригожиним активно писали, хто є винним у цьому. Але зараз вони не менш активно беруть свої слова назад і просувають версію про "руку Заходу". Аналогічне відбувається і з армією ботів, яку на благо Кремля багато років розвивав Пригожин. Зараз вона посилено просуває думку, що Путіну було не вигідно його вбивати.

"Це дуже путінський метод: вбити одного і заслужити лояльність інших. А також – силоміць розділити середовище військових на своїх, які були готові мститися Пригожину за заколот, і чужих", – переконаний Олевський.

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