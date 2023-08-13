На самом деле задумали совсем другое: что стоит за баснями о выводе вагнеровцев из Беларуси

История о "выведении" из Беларуси ПВК "Вагнер" приобретает несколько неадекватный характер. В то время как никаких признаков вывода "вагнеров" из РБ не наблюдается, а именно наоборот, лагерь расширяют, из учений не вылезают.

С начала августа, на территорию России не выехало ни одной колонны ЧВК "Вагнер" и, опять же, наоборот, 1 августа был заезд в саму Беларусь. Кроме того, лагерь, в котором сейчас чуть более 5 тысяч человек, и который может разместить 8 тысяч, расширяется для размещения более 8 тысяч вагнеровцев.

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Также звучит ряд других вопросов относительно дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер", начиная с того, что они вскоре для чего-то срочно вернуться в Россию, и заканчивая их очередным появлением в зоне боевых действий в Украине.

Также несколько странно звучит утверждение о вероятном возвращении ЧВК "Вагнер" в Россию. На этот счет у меня возникает уже свой вопрос: а они ее покидали? В Беларуси сейчас находится 5 тысяч "вагнеров", а где остальные? По самым скромным оценкам в России действующих и бывших 20 тысяч "вагнеров".

Зачем их выводить из Беларуси в Россию, когда их в России и так достаточно.

Что касается возвращения в зону боевых действий, то пока этого не предвидится. ЧВК "Вагнер" заменили в зоне боевых действий другим мясом, например БАРСами, Шторм-Z, ТРВ и другими ЧВК типа "Факел", "Пламя", "Редут", "Патриот" и т.д.

Собственно, вроде бы и не понятно, почему сейчас так сильно форсируют тему с определенным выводом ЧВК "Вагнер" из Беларуси, а на самом деле все просто для снижения бдительности граничащих с РБ стран. Дело в том, что слишком много шума было после появления "вагнеров", и безопасность на границе возросла.

Похоже, вброс о выводе "вагнеров" делается именно для того, чтобы снизить бдительность в приграничной с Беларусью зоне, для упрощения диверсионной деятельности самим "вагнерам".

Конечно, хотелось бы, чтобы этой группировки не было в Беларуси, но она есть, а самообман – деструктивный и губительный.