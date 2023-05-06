Пригожин собирает все силы, идет в наступлении, – Свитан о "выведении" вагнеровцев из Бахмута

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои подразделения из Бахмута с 10 мая. Это может быть информационно-психологической операцией противника.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он рассказал, что противник наоборот сосредотачивает силы у Бахмута, чтобы усилить давление на защитников города.

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Россияне стягивают в Бахмут все, что могут

По его словам, под видом эвакуации на оккупированных территориях Запорожья, на автобусах, кроме коллаборантов и некоторых гражданских, вывозят и вагнеровцев из-под Пологов, Токмака и Васильевки. Их перевозят в Мариуполь, откуда перебрасывают в Бахмут.

"Пригожин собирает все свои силы на штурм Бахмута. Его заявления не больше, чем попытки держаться в информационном поле. Реальность – никто из Бахмута выходить не собирается, замена подразделений не происходит. Это классическая информационно-психологическая операция, преследующая пока неизвестную цель", – заявил Свитан.

Роман Свитан о заявлениях Пригожина: смотреть видео

Он добавил, что российские оккупанты в Донецкой и Луганской области получили дополнительные боеприпасы – 122 и 152 мм снаряды для артиллерии. Они стягивают новую бронетехнику в Бахмут – танки, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры.

Также Свитан отметил, что кадыровцы не могут быть полноценной заменой вагнеровцам, ведь батальон "Ахмат" – это росгвардия, которая является тыловой частью. Бахмут – это фронтовой город, где легковооруженная и неподготовленная пехота будет разбита огнем артиллерии.

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