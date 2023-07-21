Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков подчеркнул способность Евгения Пригожина попадать в резонанс публичных ожиданий. Также он отметил, почему Владимир Путина до сих пор оставляет его в живых. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Это сохраняет жизнь Пригожину

Пригожин вероятнее всего владеет какой-то серьезной информацией, которая уязвима для лично Путина, или он будет заниматься сохранением капитала российского диктатора, а именно алмазов, золота, бриллиантов.

Второй вариант сработал, потому что сейчас уже на Путина нет ни одного компромата. Ведь нет ничего, что могло бы скомпрометировать его больше, чем он скомпрометирован. Он – военный преступник, палач, упырь,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Также Путин окружил себя невероятной роскошью, тратит на себя огромные средства и живет в бункерах во дворцах.

А Пригожин, по мнению Гудкова, вероятно, хранит деньги, драгоценности и активы Путина в Африке, и только главарь ЧВК "Вагнера" знает, как их достать оттуда. Именно это, может быть, сохраняет ему жизнь и объясняет то, почему Пригожин вел себя так дерзко.

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Что будет в Африке

Также Пригожин сообщил, что после того, как вагнеровцы научат белорусскую армию, они отправятся в Африку выполнять "другие задачи".

ПВК "Вагнера" уже "закончился" и поедет в Африку. Однако они там не будут чувствовать себя достаточно свободно. США создали специальную бригаду спецназа, которая будет противодействовать "Вагнеру" в Африке. Кроме того, растет раздражение Франции и Великобритании, ведь Африка традиционно сфера их интересов,

– отметил Геннадий Гудков.

Именно поэтому Пригожину и его ЧВК "Вагнера" сейчас не поздоровится. Ведь раньше у него была государственная поддержка и лично Путина. А сейчас он окажется на периферии политических событий.

Обратите внимание! Пригожин записал первое видеообращение из Беларуси. На видео он обращается к вагнеровцам и говорит, что события, которые сейчас разворачиваются на фронте, это "позор, в котором нам не нужно участвовать". Он отметил, что наемникам нужно дождаться времени, когда они "смогут проявить себя по полной программе". А пока должны сделать из армии Беларуси "вторую армию мира". А дальше, по словам Пригожина, ЧВК "Вагнера" отправится "в новый путь" – в Африку.

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