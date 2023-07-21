Російський опозиційний політик Геннадій Гудков підкреслив здатність Євгенія Пригожина потрапляти у резонанс публічних очікувань. Також він зауважив, через що Владімір Путіна досі залишає його в живих. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це зберігає життя Пригожину

Пригожин найімовірніше володіє якоюсь серйозною інформацією, яка є уразливою для особисто Путіна, або він буде займатися збереженням капіталу російського диктатора, а саме алмазів, золота, діамантів.

Другий варіант спрацював, тому що зараз вже немає на Путіна жодного компромату. Адже немає нічого, що могло б скомпрометувати його більше, ніж він скомпрометований. Він – воєнний злочинець, кат, упир,

– наголосив опозиційний політик.

Також Путін оточив себе неймовірною розкішшю, витрачає на себе величезні кошти та мешкає у бункерах в палацах.

А Пригожин, на думку Гудкова, ймовірно, зберігає гроші, коштовності та активи Путіна в Африці, Тільки ватажок ПВК "Вагнера", знає, як їх дістати звідти. І саме це, можливо, зберігає йому життя та пояснює, чому Пригожин поводив себе так зухвало.

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Що буде в Африці

Також Пригожин повідомив, що після того, як вагнерівці навчать білоруську армію, вони відправляться до Африки виконувати "інші завдання".

ПВК "Вагнера" вже "закінчився", і поїде до Африки. Проте вони там не будуть почувати себе досить вільно. США створили спеціальну бригаду спецназа, яка буде протидіяти "Вагнеру" в Африці. Крім того, зростає роздратованість Франції та Великої Британії, адже Африка традиційно сфера їхніх інтересів,

– зазначив Геннадій Гудков.

Саме тому Пригожину та його ПВК "Вагнера" зараз буде непереливки. Адже раніше він мав державну підтримку та особисто Путіна. А зараз опиниться на периферії політичних подій.

Зверніть увагу! Пригожин записав перше відеозвернення з Білорусі.. На відео він звертається до вагнерівців та говорить, що події, які зараз розгортаються на фронті, це "ганьба, в якій нам не треба брати участь". Він зазначив, що Найманцям потрібно дочекатись часу, коли вони "зможуть проявити себе по повній програмі". А наразі мають зробити з армії Білорусі "другу армію світу". А далі, за словами Пригожина, ПВК "Вагнера" вирушить "у новий шлях" – в Африку.

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