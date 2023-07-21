Російський опозиційний політик Геннадій Гудков підкреслив здатність Євгенія Пригожина потрапляти у резонанс публічних очікувань. Також він зауважив, через що Владімір Путіна досі залишає його в живих. Про це він розповів 24 Каналу.
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Це зберігає життя Пригожину
Пригожин найімовірніше володіє якоюсь серйозною інформацією, яка є уразливою для особисто Путіна, або він буде займатися збереженням капіталу російського диктатора, а саме алмазів, золота, діамантів.
Другий варіант спрацював, тому що зараз вже немає на Путіна жодного компромату. Адже немає нічого, що могло б скомпрометувати його більше, ніж він скомпрометований. Він – воєнний злочинець, кат, упир,
– наголосив опозиційний політик.
Також Путін оточив себе неймовірною розкішшю, витрачає на себе величезні кошти та мешкає у бункерах в палацах.
А Пригожин, на думку Гудкова, ймовірно, зберігає гроші, коштовності та активи Путіна в Африці, Тільки ватажок ПВК "Вагнера", знає, як їх дістати звідти. І саме це, можливо, зберігає йому життя та пояснює, чому Пригожин поводив себе так зухвало.
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Що буде в Африці
Також Пригожин повідомив, що після того, як вагнерівці навчать білоруську армію, вони відправляться до Африки виконувати "інші завдання".
ПВК "Вагнера" вже "закінчився", і поїде до Африки. Проте вони там не будуть почувати себе досить вільно. США створили спеціальну бригаду спецназа, яка буде протидіяти "Вагнеру" в Африці. Крім того, зростає роздратованість Франції та Великої Британії, адже Африка традиційно сфера їхніх інтересів,
– зазначив Геннадій Гудков.
Саме тому Пригожину та його ПВК "Вагнера" зараз буде непереливки. Адже раніше він мав державну підтримку та особисто Путіна. А зараз опиниться на периферії політичних подій.
Що відомо про перебування вагнерівців в Білорусі
- З 15 липня почалось перебазування вагнерівців з Росії до Білорусі. Поблизу міста Осиповичи в Могилівській області для них споруджений польовий табір.
- Протягом останніх днів передислокація загонів ПВК "Вагнера" до Білорусі продовжилась. Так, 19 липня помітили 6 колону вагнерівців, що прямувала у бік Осиповичів.
- За повідомленням представника ГУР Андрія Юсова, частина найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі будуть інструктувати білоруських та російських військових. Решта вагнерівців матимуть завдання "нервувати" зокрема Польщу.