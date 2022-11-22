По информации российских СМИ, Киселев записался в ЧВК "Вагнер" в сентябре 2022 года, когда в колонию приезжал основатель компании Евгений Пригожин. Впоследствии на войне заключенный стал командиром группы, сообщает 24 канал.

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За какие "заслуги" вагнеровцу вручили орден

Жена Киселева рассказала его сокамерникам, что муж получил орден и должность командира за то, что он единственный из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела. По словам женщины, орден лично вручал Пригожину.

Также жена Киселева отправила его сокамерникам видео, вероятно, записанное мужем на войне.

На видео Киселев в камуфляже рассказывает, что живет в окопах и находится на "передке". Кроме того, наемник учит жену финансовой грамотности. В частности, просит, чтобы жена никому не давала в долг деньги, которые он получает на войне. Говорит, чтобы она откладывала сбережения на квартиру в Краснодаре.

Судимость Киселева

В сентябре 2017 года Киселева было осуждено за убийство и "нанесение смерти по неосторожности". В ноябре 2016 года он пьяным пришел в гости к знакомой, по фамилии Соколова, и набросился на ее подругу за то, что ему сразу не открыли дверь.

Когда Соколова попыталась заступиться за приятельницу, Киселев нанес ей множество ударов деревянной палкой по голове, затем взял нож и нанес не менее 29 ран в область головы, груди и других частей тела. От полученных травм женщина скончалась. Затем Киселев "нечаянно задушил свидетеля".

Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Кого в ЧВК "Вагнера" вербуют на войну в Украину

В Белгороде работников предприятий вербуют в ЧВК "Вагнер", медиков берут на учет. Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекаться к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер".

В ЧВК "Вагнера" вербуют на войну врачей, обещая заоблачную зарплату. Следовательно, вагнеровцы обещают почти в 5 раз большую зарплату, чем в среднем получают врачи в России.

В России рекордно сократилось количество заключенных в мужских колониях. 23 тысячи человек исчезли на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой "Частной военной компании Вагнер/Лига".

Пригожин продолжает искать зеков, которыми можно будет пополнить ряды своего псевдо-войска. Ему сейчас крайне важно не качество, а количество. А все потому, что очередная массовка необходима для постройки так называемой "линии Вагнера". Тех же бетонных пирамидок, которые должны не допустить продвижения ВСУ.

На самом деле, в самом ЧВК "Вагнера" тоже не сладко. Обещанной воли они не видят. А если отказываются воевать или просто выполнять приказы – их убивают. Так, вагнеровцы расстреляли уже более 50 завербованных на войну заключенных.

Больше об этом – признание пленного зека, завербованного в ЧВК Вагнера: смотрите видео