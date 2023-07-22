Такой тезис 24 Каналу предположил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он объяснил вероятные сценарии, которые сейчас может готовить Кремль.

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"Это максимально гибридный инструментарий в руках Кремля. В таком формате он идеален для того, чтобы активизировать провокации на границе с территориями стран-членов НАТО. Говорили о Литве и Польше. Очевидно, сейчас фокус смещается на Польшу", – отметил Жовтенко.

Вероятные сценарии Кремля

Один из вероятных сценариев Кремля с участием вагнеровцев – провокация на белорусско-польской границе. Жовтенко отметил "опыт" белорусских пограничников в провокациях с мигрантами в 2021 году. Но теперь с ними поделятся опытом еще и вагнеровцы.

Теперь Кремль может отмежеваться от этой истории, но при этом попытается создать прецедент, который можно будет выкрутить в пропагандистском смысле, якобы это страна-член НАТО напала на Беларусь. Отсюда, скорее всего, и последовали вчерашние дикие заявления от Путина, что они будут защищать ее,

– добавил эксперт по международной безопасности.

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Таким образом, Россия в очередной раз поднимает ставки в своей агрессии и может попытаться расширить зону конфликта за пределы Украины. При этом Путину очень выгодно списать все на вагнеровцев.

"Запад сейчас чувствует себя более или менее комфортно в ситуации, пока война не выходит за пределы Украины. Поляки все понимают. На саммите в Вильнюсе отдельным решением проговорили, что от этих гибридных угроз с вагенровцами нужно сформировать отдельные инструменты защиты", – добавил Тарас Жовтенко.

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