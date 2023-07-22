Такой тезис 24 Каналу предположил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он объяснил вероятные сценарии, которые сейчас может готовить Кремль.
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"Это максимально гибридный инструментарий в руках Кремля. В таком формате он идеален для того, чтобы активизировать провокации на границе с территориями стран-членов НАТО. Говорили о Литве и Польше. Очевидно, сейчас фокус смещается на Польшу", – отметил Жовтенко.
Вероятные сценарии Кремля
Один из вероятных сценариев Кремля с участием вагнеровцев – провокация на белорусско-польской границе. Жовтенко отметил "опыт" белорусских пограничников в провокациях с мигрантами в 2021 году. Но теперь с ними поделятся опытом еще и вагнеровцы.
Теперь Кремль может отмежеваться от этой истории, но при этом попытается создать прецедент, который можно будет выкрутить в пропагандистском смысле, якобы это страна-член НАТО напала на Беларусь. Отсюда, скорее всего, и последовали вчерашние дикие заявления от Путина, что они будут защищать ее,
– добавил эксперт по международной безопасности.
Тарас Жовтенко о возможных сценариях "работы" вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео
Таким образом, Россия в очередной раз поднимает ставки в своей агрессии и может попытаться расширить зону конфликта за пределы Украины. При этом Путину очень выгодно списать все на вагнеровцев.
"Запад сейчас чувствует себя более или менее комфортно в ситуации, пока война не выходит за пределы Украины. Поляки все понимают. На саммите в Вильнюсе отдельным решением проговорили, что от этих гибридных угроз с вагенровцами нужно сформировать отдельные инструменты защиты", – добавил Тарас Жовтенко.
Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси: последние новости
- Отряды ЧВК "Вагнера" уже проводят учения военных регулярной армии Беларуси. По некоторой информации, содержит наемников Александр Лукашенко на налоги белорусов. Имеется в виду обеспечение вагнеровцев жильем, питанием, горючим, медицинскими услугами и т.д.
- По данным украинской разведки, главная задача вагнеровцев в Беларуси – проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север. Вероятно, дальше они будут двигаться в Африку.
- Прибывающие в Беларусь наемники реинтегрируются в российскую армию. Вероятно, в ближайшие дни ЧВК "Вагнера" уволит последних осужденных со службы. Значительное количество может принять предложение работать дальше как контрактники. Тем временем российское минобороны взяло на себя контроль с тюремной вербовкой.