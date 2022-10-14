"Вагнеровцы" расстреляли более 40 завербованных зэков, другим – прострелили ноги, – правозащитник
Источник:Ходорковский LIVE
Завербованных заключенных для войны против Украины, которые передумали и отказываются воевать – расстреливают. Вернуться в колонию им просто не дают шанса. Уже известно минимум о 40 убитых дезертирах.
Другим дезертирам они простреливали ноги. Об этом заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.
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Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем говорил ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете до места и говорите, здесь что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия",
– заявил Осечкин.
Известно уже, что более 40 заключенных были расстреляны и еще несколько человек получили ранения в ноги, когда они пытались скрыться в сторону украинцев.
Осечкин назвал эту систему очень жесткой.
Они не являются добровольцами: заключенным угрожают
Также, по словам Осечкина, вербовщики во время разговоров с заключенными пытаются склонить их к войне любыми способами, даже угрозами. Мол, для них ухудшатся условия пребывания в тюрьме и рано или поздно их все равно заберут, но уже на совсем других условиях.
Им во время вербовки говорят, что "сейчас мы вам предлагаем деньги, но через 2 – 3 месяца мы вернемся набирать новых и тогда уже никакой добровольности и никаких денег не будет",
– сказал правозащитник.
Пригожин вербует зэков: главное
- Россия в войне против Украины активно использует наемников, в частности, из ЧПК "Вагнера". Ее создатель Евгений Пригожин активно вербует "зеков", среди которых есть те, кто потерял конечности в бою.
- Недавно Пригожин подтвердил, что владеет ЧВК "Вагнера", более того, его единственный сын якобы тоже там служит и сейчас находится в горячей точке.
- Пригожин вербует заключенных в ЧВК и получает за них деньги. Среди многих вагнеровцев, которых завербовали для войны в Украине, есть немало убийц, ранее приговоренных к 15 – 20 годам тюрьмы.
- Недавно в сети появилось видео, где Пригожин вербует бывших заключенных, уже участвовавших в боевых действиях в Украине, потеряли конечности и получили помилование. Однако, по словам Пригожина, отсутствие рук и ног не мешает оккупантам хотеть вернуться на войну.
- В видео он отмечает, что из ЧВК можно выехать только на пенсию по старости или в цинковом гробу.
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