Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, в рядах "Вагнера" за несколько месяцев погибли до 20 тысяч заключенных.
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В ЧВК "Вагнера" за несколько месяцев погибло много заключенных
Как рассказали разведчики, в ближайшие дни ЧВК "Вагнера", вероятно, уволит последних осужденных со службы. Его схема вербовки в тюрьме достигла пика в начале 2023 года, и по ней служили не менее 40 000 человек.
Значительное количество помилованных осужденных, скорее всего, примут предложение продолжить работу с "Вагнером" как профессиональные подрядчики. Между тем минобороны России заняло тюремный конвейер "Вагнера",
– заявили в британской разведке.
Отмечается, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразная "смена эпохи" в истории ПВК и в российско-украинской войне.
Аналитики отметили, что солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что являлось одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям президента Путина.
"Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – отметили в разведке.
Ситуация с ЧВК "Вагнера": последние новости
- В Беларуси увеличивается количество наемников ЧВК "Вагнера". По всей вероятности, и сам Евгений Пригожин там находится. И он может рассматривать три направления для дальнейших действий.
- Сейчас Александр Лукашенко собирает на территории Беларуси вагнеровцев, которые, по его мнению, помогут ему защититься. Впрочем, у него нет шансов удержать ситуацию, когда путинский режим терпит крах.
- Евгений Пригожин, вероятно, появился в Беларуси, где выступил перед отрядом наемников. Он подчеркнул, что сделает из белорусской армии "вторую в мире". Михаил Подоляк считает, что подобные заявления не что иное, как игра на публику и попытка удержаться в информационном поле.