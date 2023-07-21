Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, у лавах "Вагнера" за кілька місяців загинули до 20 тисяч в’язнів.
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У ПВК "Вагнера" за кілька місяців загинули багато в’язнів
Як розповіли розвідники, найближчими днями ПВК "Вагнера", ймовірно, звільнить останніх засуджених зі служби. Його схема вербування у в'язниці досягла піку на початку 2023 року, і за нею служили щонайменше 40 000 осіб.
Значна кількість помилуваних засуджених, швидше за все, приймуть пропозицію продовжити працювати з "Вагнером" як професійні підрядники. Тим часом міноборони Росії зайняло тюремний конвеєр "Вагнера",
– заявили у британській розвідці.
Зазначається, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.
Аналітики зауважили, що солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента Путіна.
"Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – наголосили у розвідці.
Ситуація з ПВК "Вагнера": останні новини
- У Білорусі збільшується кількість найманців ПВК "Вагнера". Цілком ймовірно, що і сам Євгєній Пригожин там перебуває. І він може розглядати три напрямки для подальших дій.
- Зараз Алєксандр Лукашенко збирає на території Білорусі вагнерівців, які, на його думку, допоможуть йому захиститися. Утім, у нього немає шансів втримати ситуацію, коли путінський режим зазнає краху.
- Євгєній Пригожин, ймовірно, з'явився у Білорусі, де виступив перед загоном найманців. Він наголосив, що зробить з білоруської армії "другу у світі". Михайло Подоляк вважає, що подібні заяви не що інше, як гра на публіку і спроба втриматися в інформаційному полі.