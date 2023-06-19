С фронта тела вагнеровцев вывозят КамАЗами, восполнять потери нет возможности: перехват ГУР

Ежедневно враг на фронте терпит колоссальные потери, в том числе и наемники Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнера". Тела ликвидированных захватчиков вывозят КамАЗами.

Об этом оккупант рассказал в разговоре со своей женой. В то же время она рассказала, что во всех почтовых ящиках находят агитационные листовки с призывом вступать в ряды наемников Пригожина.

Обратите внимание И заместителя командира с ними: ВСУ отправили к Кобзону целое подразделение из Южной Осетии

Что захватчик говорит о потерях "Вагнера"

По словам жены захватчика, она очень удивлена тем, что в каждом почтовом ящике люди находят агитационные открытки. Правда, оккупант объяснил ей в чем причина.

На зонах очень мало людей осталось, которые им подходят. И они сейчас уже начинают искать повсюду. Большие потери прямо у "Вагнера". Знакомый, который сейчас в "Вагнере", сказал, что он на машине катается, и он более 15 рейсов совершает в день - полностью КАМАЗ забит трупами,

– говорит захватчик.

В свою очередь жена оккупанта рассказала, что в агитационных листовках обещают полное снаряжение, обучение, достойную оплату и гарантии. То есть привычный набор сказок для окупантов. На что ее муж заявил, что когда ему станет скучно, пойдет в "Вагнер", чтобы его отправили в Африку.

Перехвачен разговор оккупанта с женой: смотрите видео

ВСУ ликвидировали батальон из Южной Осетии

В российских СМИ опубликовали некролог о Техове Айвенго – 31-летнем захватчике из временно оккупированной Южной Осетии, которая является территорией Грузии. Он воевал на стороне россиян и был заместителем командира батальона "Шторм. Осетия".

По сообщениям пропагандистов, Айвенго вместе с его батальоном ликвидировали ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области – после увольнения Лобкового именно там проходит линия фронта.

У пропагандистов истерика, ведь речь идет об уничтожении 300 оккупантов и десятков единиц вражеской техники.