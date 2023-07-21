Вагнеровцы в Беларуси и зерновой коридор: Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский 21 июля провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего. На повестке дня были вагнеровцы в Беларуси и зерновой коридор.

Зеленский заявил, что украинское руководство держит под пристальным вниманием деятельность наемников в Беларуси. Относительно вагнеровцев в Беларуси глава государства заслушал доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ.

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Зеленский поручил обеспечить работу зернового коридора

Во время Ставки обсуждалась системная работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы.

Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова,

– отметил Зеленский.

Президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и министру Александру Кубракову подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора.

Также аналогичные дипломатические шаги должен наработать МИД.

Залужный и Сырский доложили о замыслах противника

Что касается ситуации на фронте, то Зеленский заслушал доклады Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского.

"Глубокий аналитический доклад всех наших разведок относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – поставки, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин", – отметил президент.

Зеленский заслушал отчет о работе ТЦК

Президент сообщил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК.

Глава государства рассказал, что участники Ставки заслушали промежуточный отчет. Он добавил, что результатов инспекции ожидают до конца июля.

В ГУР назвали главные задачи вагнеровцев в Беларуси