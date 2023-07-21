Вагнеровцы в Беларуси и зерновой коридор: Зеленский провел Ставку
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 21 июля провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего. На повестке дня были вагнеровцы в Беларуси и зерновой коридор.
Зеленский заявил, что украинское руководство держит под пристальным вниманием деятельность наемников в Беларуси. Относительно вагнеровцев в Беларуси глава государства заслушал доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ.
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Зеленский поручил обеспечить работу зернового коридора
Во время Ставки обсуждалась системная работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы.
Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова,
– отметил Зеленский.
Президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и министру Александру Кубракову подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора.
Также аналогичные дипломатические шаги должен наработать МИД.
Залужный и Сырский доложили о замыслах противника
Что касается ситуации на фронте, то Зеленский заслушал доклады Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского.
"Глубокий аналитический доклад всех наших разведок относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – поставки, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин", – отметил президент.
Зеленский заслушал отчет о работе ТЦК
Президент сообщил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК.
Глава государства рассказал, что участники Ставки заслушали промежуточный отчет. Он добавил, что результатов инспекции ожидают до конца июля.
В ГУР назвали главные задачи вагнеровцев в Беларуси
- После неудачного мятежа главаря вагнеровцев Евгения Пригожина его наемников решили разместить на территории Беларуси.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что основная задача наемников Евгения Пригожина – проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север.
- По его словам, вагнеровцы точно будут перемещаться в другие страны, в частности, в Африку. Юсов сообщил, что наемники ЧВК "Вагнера" перемещаются в Беларусь в основном без вооружения и техники. По его словам, с временно оккупированных территорий они выходили уже разоруженные.
- Хотя пропагандисты заявляют, якобы вагнеровцы будут тренировать белорусских военных, Юсов отметил, что армии Беларуси не нужно такое количество тренеров.