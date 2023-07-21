Об этом 24 Каналу сказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Он подчеркнул, что их количество может возрасти до 10 тысяч. В настоящее время зафиксировано 2 тысячи.

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Вероятный план Лукашенко

Александр Лукашенко заявляет, что вагнеровцы примут участие в подготовке белорусских военных. Но ему не выгодно их пребывание на территории Беларуси. Вероятно, он принял наемников по приказу Путина.

Лукашенко не терпит сильных лидеров, а Пригожин такой. Он не желает, чтобы его поход повторился на Минск. Но одно дело – принять Пригожина. Другая – 10 тысяч военных. Значит, у них есть скрытая цель. Хотя они публично заявляют, что планируют нападать на Польшу, Литву и для этого они собираются,

– сказал Александр Азаров.

Александр Азаров о пребывании вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео

Напомним, 19 июля в сети появилось видео, где предположительно Евгений Пригожин выступил перед отрядом вагнеровцев. Он отметил планы создания из белорусской армии "второй в мире".

"Чтобы сделать белорусскую армию "второй в мире", нужно вливание миллионов долларов. Также невозможно подготовить военных за столь короткое время. Не думаю, что Пригожин приехал на 10 лет. Денег у Лукашенко нет, а значит это пустые заявления", – добавил он.

Ранее Беларусь использовалась как транзит вагнеровцев в Африку. Из аэропорта в Минске они вылетали в Сирию и другие страны, где участвовали в вооруженных конфликтах. Может быть, Беларусь будет театром подготовки.

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