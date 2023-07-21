Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він підкреслив, що їхня кількість може зрости до 10 тисяч. Наразі зафіксовано 2 тисячі.
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Ймовірний план Лукашенка
Алєксандр Лукашенко заявляє, що вагнерівці братимуть участь у підготовці білоруських військових. Але йому не вигідне їхнє перебування на території Білорусі. Ймовірно, прийняв він їх за наказом Путіна.
Лукашенко не терпить сильних лідерів, а Пригожин такий. Він не хоче, щоб його похід повторився на Мінськ. Але одна справа – прийняти Пригожина. Інша – 10 тисяч військових. Значить, у них є прихована мета. Хоча вони публічно заявляють, що планують нападати на Польщу, Литву і для цього вони збираються,
– сказав Олександр Азаров.
Олександр Азаров про перебування вагнерівців у Білорусі: дивитись відео
Нагадаємо, 19 липня в мережі з'явилося відео, де ймовірно Євгєній Пригожин виступив перед загоном вагнерівців. Він наголосив про плани створення з білоруської армії "другої у світі".
"Щоб зробити білоруську армію "другою у світі", треба вливання мільйонів доларів. Також неможливо підготувати військових за такий короткий час. Не думаю, що Пригожин приїхав на 10 років. Грошей у Лукашенка немає, а значить це порожні заяви", – додав він.
Раніше Білорусь використовувалася як транзит вагнерівців до Африки. З аеропорту у Мінську вони вилітали до Сирії та інших країн, де брали участь у збройних конфліктах. Можливо, Білорусь буде театром підготовки.
Вагнерівці у Білорусі: останні новини
- Найманці ПВК "Вагнера" продовжують активно переміщуватися до наметового табору під Осиповичами в Білорусі. Прибувають вони туди без важкої техніки.
- На території білоруської військової частини в селищі Цель зафіксовано щонайменше 485 одиниць техніки. Є дані, що саме у цей населений пункт прямували бійці російської ПВК "Вагнера".
- В українській розвідці заявляють, що контролюють ситуацію і наразі вагнерівці не складають загрози. Кордони України надійно захищені.