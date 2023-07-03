Все может повториться: в Беларуси реально сформировать ударную группировку из вагнеровцев и россиян

После размещения на территории Беларуси "вагнеровцев" там может быть сформирована группировка для вторжения в Украину. Это станет возможным по причине присоединения к ним российских и белорусских военных.

Такое мнение озвучил заместитель командира белорусского полка Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук на пресс-конференции на тему "Ситуация в Беларуси: военные и политические вызовы".

Смотрите также Уже обустраивают палатки: в сети показали фото вероятных лагерей "Вагнера" в Беларуси

Худший сценарий реален

По его словам, угроза для Украины со стороны Беларуси есть всегда, а военные всегда планируют свои действия, исходя из худшего сценария.

Худший сценарий для Украины был в феврале 2022 года, когда шли колонны на Гостомель и Киев. Это все может повториться, если будет создана группировка для вторжения,

– считает Вадим Кабанчук.

Он предположил, если вагнеровцы будут сконцентрированы в Беларуси в том количестве, которое называют – а это около 8 тысяч человек, к ним в любой момент могут добавить несколько десятков тысяч военных российской армии, 10 тысяч человек из белорусской армии – а это уже группировка для вторжения в Украину.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

Он также отметил, что в Украине почему-то мало обсуждается потенциальная угроза применения ядерного оружия, которое Россия планирует разместить в Беларуси.

Кабанчук напомнил, что Путин – кагэбист, который всегда действует под прикрытием и любит проводить операции под чужим флагом.

"В случае самого ужасного сценария, когда будет дан приказ на применение ядерного оружия, это будет списано на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина. Для меня это совершенно очевидно", – отметил заместитель командира полка Кастуся Калиновского.

Размещение вагнеровцев в Беларуси: последние новости